Europei Under 20: Italia d'oro, Lettonia battuta 67-60

Una notta dorata per il basket italiano. La Nazionale Under 20 di Pino Sacripanti alla Sakuu Suurhall Arena di Tallin mette in campo il cuore e, combattendo anche contro un palazzetto tutto a favore degli avversari, batte la Lettonia 67-60, aggiudicandosi per la seconda volta l'oro nella storia del torneo dopo quello del 1992.

La partita però non era cominciata benissimo per gli azzurrini: il primo tempo è caratterizzato da una penuria del tiro da tre ed in generale una difficoltà a mettere punti a referto. Per la Lettonia Berzins è già a quota 8 nel primo quarto, e solo i contropiedi di Abass tengono in equlibrio la partita, con le squadre che vanno all'intervallo sul 23-31. Il terzo quarto si apre con Della Valle, anonimo fino a quel momento, in panca, con Sacripanti che concede tanti minuti ad Aristide Landi: il lungo ripaga alla grande la fiducia, segnando 13 punti nel solo terzo quarto grazie anche a due triple messe a segno. Terzo quarto che termina 46-42 per Della Valle e compagni.



Nel quarto quarto il prodotto di Ohio State si scatena: tre triple decisive più un canestro in allontanamento tengono lontana la Lettonia, che deve fare i conti con l'intensità difensiva di Landi ed Abass. Italia a +9 ad 1:30 dalla fine: Berzins, 26 punti alla fine, prova l'inutile rimonta, e l'Italia può festeggiare alla sirena finale. Oro europeo che esalta tutto il movimento cestistico azzurro, con Amedeo Della Valle, 19 punti alla fine, nominato Mvp della competizione.