Datome, inizia l'avventura in Nba 

foto LaPresse 10:06 - E' ufficialmente cominciata l'avventura di Gigi Datome in Nba. Il giocatore ex Roma, infatti, ha postato su Twitter la foto che lo ritrae mentre firma il contratto con i Detroit Pistons. "Sono ufficialmente un Piston!!!", ha scritto. Datome, miglior giocatore dell'ultimo campionato italiano, approdato alla Nba dopo Bargnani, Belinelli e Gallinari, ha ammesso di non vedere l'ora di giocare contro Kobe Bryant: "Era il mio idolo quando avevo dieci anni".

Nella sua nuova squadra Datome avrà lo stesso numero di maglia che ha avuto in questi anni alla Virtus Roma, il 13. "L'Nba è più fisica e atletica - ha detto in una chat con i suoi nuovi tifosi - , e giochi con gente di maggior talento. Io dovrò lavorare non soltanto sulle doti tecniche ma anche su quelle mentali: dovrò essere più efficace in meno minuti di quelli a cui sono abituato. Perché mi hanno scelto? Per le mie abilità tecniche, per la capacità di tiro e perché sanno che posso aiutare la squadra".