Eurolega: le Final Four si giocheranno a Milano 

foto LaPresse Correlati Eurolega: Milano con il Real, per Siena c'è l'Olimpyacos 15:44 - Nel giorno dei sorteggi per la prossima Eurolega, arriva una grande notizia per l'Italia del basket: le Final Four della massima competizione europea il prossimo anno si terranno a Milano. Sarà il Mediolanum Forum di Assago a ospitare il grande evento dal 15 al 18 maggio del 2014. Lo hanno comunicato ufficialmente il boss dell'Eurolega, Jordi Bertomeu, e l'assessore allo Sport di Milano, Chiara Bisconti, presente a Barcellona per i sorteggi.

"La città di Milano, anche in previsione di Expo 2015, offrirà un fantastico scenario per un grandissimo evento - spiega Bertomeu - E l'Olimpia è una squadra leggendaria, in cui hanno giocato personaggi del calibro di Bill Bradley, Dino Meneghin, Bob McAdoo, Mike D'Antoni, Dejan Bodiroga e Sasha Djordjevic". "Sono sicura che le nostre piazze e le nostre strade si riempiranno di migliaia di appassionati di basket - spiega l'assessore -. Offriremo un'esperienza unica agli atleti, agli addetti ai lavori e ai tifosi". Il Forum, la cui capienza sarà ampliata a breve a 12.500 posti, è la casa dell'Emporio Armani che ha già promesso massimo impegno per la stagione di Eurolega.