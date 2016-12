Nba, per Andrea Bargnani possibile approdo ai Clippers 

foto LaPresse 11:19 - E' ancora incerto il futuro Nba di Andrea Bargnani. Mentre il Mago si prepara all'Europeo con la Nazionale, negli Stati Uniti si rincorrono le voci sul suo conto: l'ultima parla di un possibile passaggio ai Clippers, all'interno di una trade che ha come obiettivo prioritario l'approdo della guardia Eric Bledsoe in Canada. A Los Angeles però preferirebbe DeRozan all'italiano, ormai in rotta coi Raptors e da tempo sul mercato. - E' ancora incerto il futuro Nba di. Mentre il Mago si prepara all'Europeo con la Nazionale, negli Stati Uniti si rincorrono le voci sul suo conto: l'ultima parla di un possibile passaggio ai, all'interno di una trade che ha come obiettivo prioritario l'approdo della guardiain Canada. A Los Angeles però preferirebbeall'italiano, ormai in rotta coie da tempo sul mercato.

In definitiva, Bargnani non sarebbe un male per i Clippers, che però vorrebbero cautelarsi e avere un nome più caldo, magari da inserire nella rotazione dei piccoli. Andrea, che negli ultimi due anni è stato pesantemente condizionato dagli infortuni, è in uscita da Toronto e nella sua avventura a Los Angeles potrebbe partire dalla panchina, come cambio di DeAndre Jordan. La sua propensione al tiro da fuori è un'arma tattica che ai Clippers potrebbe tornare utile.