Basket, Nba: Miami travolge Indiana in gara 7 e vola in finale con San Antonio

Miami travolge Indiana per 99-76 nella decisiva gara 7 della finale della Eastern Conference e centra il terzo viaggio consecutivo alle Nba Finals dove proverà a difendere contro San Antonio il titolo conquistato nel 2012. Gara senza storia all'American Airlines Arena di South Beach: i Pacers hanno retto solo il primo quarto chiudendo sul 21-19. Da quel momento una sola squadra in campo: 32 punti di LeBron James e 21 di un redivivo Dwyane Wade.

Gli Heat iniziano piano contro dei Pacers aggressivi guidati da David West, 14 punti, e Lance Stephenson, 10. Al termine del primo quarto Indiana conduce 21-19 ma già dal secondo la musica cambia: i Pacers segnano col contagocce e perdono palloni in serie mentre gli Heat, guidati da un redivivio Bosh, 9 punti, e dalle triple di Ray Allen, 10, allungano e si va all'intervallo sul 52-37.



Nella ripresa Miami prende subito il largo spinta da un devastante LeBron James e da Dwyane Wade, finalmente decisivo con 21 punti, il suo massimo in questi playoff. Indiana sprofonda nonostante i 18 punti di Hibbert mentre Paul George vive una notte da incubo con appena 7 punti ed esce per 6 falli. Nel quarto e ultimo quarto i padroni di casa toccano anche il massimo vantaggio di +28 sul 91-63. Impressionante ancora una volta James che chiude con 32 punti, 8 rimbalzi e 4 assist. Gli Heat dominano a rimbalzo, tirano meglio e limitano le palle perse mentre Indiana non entra mai di fatto in partita. Ora per Miami bisogna pensare alla serie finale contro i San Antonio Spurs: gara 1 è in programma nella notte tra giovedì e venerdì in Florida.