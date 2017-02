All Star Weekend, ci siamo: tutto pronto a New Orleans

ALL STAR GAME: IL PROGRAMMA E I NUMERI

· BBVA Compass Rising Stars Challenge , nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 febbraio dalle 3:00 ora italiana · State Farm All-Star Saturday Night , nella notte tra sabato 18 e domenica 19 febbraio, dalle 2:00 ora italiana · 66° NBA All-Star Game , nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 febbraio, dalle 2:00 ora italiana I fan in tutto il mondo potranno vivere l’esperienza All-Star grazie a NBA LEAGUE PASS e all’App NBA. Potranno inoltre votare per gli MVP dell’NBA All-Star Celebrity Game 2017 (via SMS e Tencent), del BBVA Compass Rising Stars Challenge (via NBA.com, SMS, Twitter e Tencent) e del 66° NBA All-Star Game (via Twitter e Tencent). Per la prima volta, inoltre, gli appassionati a livello internazionale (ad eccezione di Canada, Cina e Stati Uniti) potranno sperimentare la State Farm All-Star Saturday Night e il 66° NBA All-Star Game in realtà virtuale. NBA e Next VR, Official LEAGUE PASS VR partner della NBA, offriranno infatti entrambi gli eventi in diretta su NBA LEAGUE PASS International per i fan in possesso degli headset Google Daydream View or Samsung Gear VR e di uno smartphone compatibile. Gli eventi saranno disponibili sia per agli abbonati a NBA LEAGUE PASS, sia per chi deciderà di acquistare il singolo evento. Al termine degli stessi, gli highlights on-demand in realtà virtuale saranno disponibili gratuitamente. Di seguito alcune curiosità sull’All-Star 2017 di New Orleans: Copertura media dell’evento · 215 / 49 - L’evento raggiungerà gli appassionati in 215 nazioni e territori, in 49 lingue, grazie ai partner internazionali televisivi e digitali della Lega. · 345 / 43 - Saranno 345 i giornalisti, provenienti da 43 nazioni e territori, presenti a New Orleans per coprire l’NBA All-Star 2017. · 12 - 12 televisioni e radio internazionali, provenienti da Asia, Europa, Sudamerica e Medio Oriente, proporranno il commento in diretta onsite. · 13 - 13 televisioni di nazioni quali Cina, Germania, Hong Kong, Giappone, Messico, Portogallo, Russia, Singapore, Africa subsahariana, Taiwan, Uruguay e Vietnam trasmetteranno l’NBA All-Star in remoto per la prima volta.