Serie A, All Star Game 2014: scelti i giocatori stranieri

22:21 - L'All Star Game 2014 entra ufficialmente nel vivo con l'annuncio dei giocatori stranieri che prenderanno parte all'evento in programma domenica 13 aprile ad Ancona. Il quintetto titolare, emerso dalle votazioni riservate ai tifosi vedrà scendere in campo: Drake Diener (Sassari), Keith Langford (Milano), James White (Reggio Emilia), Jeff Brooks (Caserta) e Oderah Anosike (Pesaro); altri 7 giocatori sono invece stati scelti dal tecnico Marco Crespi. Assenti per infortunio, e quindi non convocabili, Caleb Green e Jerome Dyson, il selezionatore Crespi, coach di Siena alla guida dell'All Star Team straniero, in accordo con la Lega basket ha deciso di convocare per la gara evento del PalaRossini Marquez Haynes (Siena), Othello Hunter (Siena), Joe Ragland (Cantù), Deron Washington (Pistoia), Delroy James (Brindisi), Chris Roberts (Caserta), Trevor Mbakwe (Roma). Dopo l’edizione 2012 svoltasi a Pesaro, l’All Star Game torna nelle Marche dove la Nazionale azzurra affronterà la selezione dei migliori giocatori stranieri presenti nel nostro campionato. In campo potrebbe esserci anche il nuovo acquisto di Reggio Emilia, Amedeo Della Valle, incontrato da Simone Pianigiani e possibilista su una sua partecipazione: "Giocare l'All Star Game sarebbe un'opportunità per me fantastica. Insieme al coach e alla dirigenza decideremo la logistica migliore per una mia presenza ad Ancona".