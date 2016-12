Razzismo in Nba: scoppia la bufera sul proprietario dei Los Angeles Clippers

20:00 - Bufera nella Nba. Al centro delle polemiche il controverso proprietario dei Los Angeles Clippers, Donald Streling, intercettato in una registrazione audio mentre si lascia andare a commenti razzisti, intimando alla sua fidanzata di non farsi fotografare o andare allo stadio "con neri".

Lo scandalo è servito: l'Nba avvia un'indagine, i Los Angeles Clippers arrivano a minacciare lo sciopero - poi 'ritrattato' - ed esplode la rivolta fra i giocatori di colore di basket. Contro Streling tuona anche il presidente americano Barack Obama dall'Asia: "Sono frasi che si commentano da sole. Quando persone ignoranti si vantano della loro ignoranza non c'è molto da fare se non lasciarle parlare", attacca Obama, primo presidente nero della storia degli Stati Uniti, definendo le affermazioni di Sterling "incredibilmente offensive e razziste".

"La Nba è una lega amata dai fan in tutto il paese, che ha molti giocatori afro-americani: credo che sia preoccupata" per l'accaduto e punti "a risolvere la questione", aggiunge il presidente, sottolineando come l'incidente mostri che molto resta da fare nella battaglia per i diritti civili negli Stati Uniti. "L'America continua a lottare con la sua eredità di razzismo, schiavitù e segregazione. Abbiamo fatto enormi progressi ma è ancora lì".

Alle parole di Obama fa eco la rabbia del basket americano, da Magic Johnson a LeBron James e Michael Jordan. "Non c'è posto per Donald Sterling nella Nba. Le sue affermazioni - afferma il campione dei Miami Heat - sono inaccettabili". Ancora più dura la reazione di Magic Johnson, al centro della conversazione razzista fra il controverso Sterling e la sua fidanzata. "Non andrò mai più a una partita del Clippers fino a che Sterling ne è il proprietario", scrive su Twitter, aggiungendo che le parole di Sterling sono un "occhio nero per l'Nba". "Offeso e disgustato" si dice anche il più grande di tutti i tempi, Michael Jordan.

Sterling sarà assente allo stadio, dove i Clippers alla fine hanno deciso di scendere in campo contro i Golden State Warriors: dopo aver valutato l'ipotesi di boicottare il match, "la nostra migliore forma di protesta è quella di mostrarci uniti" e giocare, ha fatto sapere l'allenatore Doc Rivers.

La Lega del basket americano tuttavia assicura che andrà fino in fondo alla vicenda. L'obiettivo delle indagini è verificare se la registrazione audio ottenuta da TMZ sia proprio di Sterling, salito alle cronache in passato sempre per vicende razziste e costretto a patteggiare con milioni di dollari alcune azioni legali per discriminazione avanzate nei suoi confronti dai suoi affittuari. Nella registrazione Sterling, senza mezzi termini, afferma che non vuole vedere la sua fidanzata, V. Stiviano, in compagnia di persone di colore allo stadio e tantomeno su Instagram, dove la ragazza aveva pubblicato una sua foto con Magic Johnson.

Anche i Los Angels Clippers hanno avviato un'indagine interna. Il presidente della squadra, Andy Roeser, si mantiene però cauto: "Abbiamo ascoltato la registrazione, ma non sappiamo se è vera o se è stata ritoccata", fa sapere in una nota, puntando il dito contro la donna della registrazione audio. E' lei (accusata dalla famiglia Sterling di appropriazione indebita per 1,8 milioni di dollari), secondo Roeser, ad aver passato l'audio a TMZ.

Sterling dal canto suo - in corsa ironicamente per ricevere in maggio un premio dalla National Association for the Advancement of Colored People - si dice dispiaciuto per le frasi che gli sono attribuite e rivendica, fa sapere Roeser, la sua amicizia con Magic Johnson.