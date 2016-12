6 maggio 2014 Nba, ufficiale: Kevin Durant Mvp della regular season L'ala di Okc vince per la prima volta il premio e succede nell'albo d'oro alla doppietta di LeBron James Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:19 - L'Nba ha un nuovo padrone. Kevin Durant si aggiudica per la prima volta in carriera il premio di Mvp della regular season: una notizia che, sebbene ufficializzata solo oggi, era nell'aria già da tempo viste le strepitose prestazioni fornite quest'anno dall'ala degli Oklahoma City Thunder, per quarta volta miglior marcatore della stagione. A cedergli lo scettro è LeBron James, vincitore quattro volte negli ultimi cinque anni.

Durant batte dunque la concorrenza di Blake Griffin, Joakin Noah, James Harden e proprio LeBron James. Fondamentale per il cammino di Okc verso il secondo posto ad ovest, il campione classe '88 ha chiuso la stagione regolare con 32 punti di media, ben due gare sopra i 50 e la striscia record di 41 match con almeno 25 punti a referto. Per Durant, che ha più volte ricordato come l'interesse della squadra sia al vertice delle sue priorità, resta adesso un solo obiettivo: l'anello.