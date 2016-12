Nba: Toronto ko, passano i Nets

22:37 - I Brooklyn Nets vincono 104-103 la decisiva gara 7 sul campo dei Toronto Raptors nel primo turno dei playoff della Eastern Conference e staccano il pass per le semifinali dove se la vedranno con i Miami Heat di LeBron James, alla caccia del terzo titolo Nba consecutivo. I Nets tengono sempre la testa avanti fino ai secondi conclusivi quando i Raptors rientrano fino al -1: decisiva la stoppata di Pierce su Lowry nell'ultima azione.

All'Air Canada Centre le squadre iniziano sul filo dell'equilibrio, con Thornton e Pierce che rintuzzano il primo tentativo di fuga dei Raptors mentre nel finale di secondo periodo sono i Nets ad allungare grazie all'impatto dalla panchina di Plumlee, Livingston e appunto Thornton con le sue triple per il 61-53 in favore di Brooklyn all'intervallo. Nella ripresa i Nets scappano fin sul +12 e sembrano gestire, rispondendo colpo su colpo a Toronto.

Nell'ultimo quarto Brooklyn si appoggia a Joe Johnson che mette 13 dei suoi 26 punti finali nel periodo ma Toronto non ci sta e trova modo di rimontare: sono Patterson e Lowry a riportare sotto e Toronto e poi è Ross a segnare il canestro del -1 sul 104-103 e a rubare palla ai Nets sulla rimessa a 8 secondi dalla fine. I Raptors hanno così l'ultima chance per vincere, Lowry prende la palla e si butta in penetrazione ma a fil di sirena è determinante la stoppata di Pierce che sancisce il succceso di Brooklyn. Per i Nets anche 17 punti di Thornton mentre ai Raptors non bastano i 28 di Lowry e i 20 di Amir Johnson.