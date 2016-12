Nba: Spurs implacabili, Mavericks ko in Gara 1

10:10 - Gli Spurs cominciano nel migliore dei modi la loro avventura nei playoff della Western Conference Nba. San Antonio batte 90-85 in Gara1 Dallas in un derby tutto texano. Marco Belinelli però non brilla: l'azzurro chiude la sua gara con 0 punti, 2 rimbalzi e 2 assist in 12 minuti di gioco. All'AT&T Center grande prestazione invece per Tim Duncan, top scorer dell'incontro con 27 punti, e per Tony Parker che di punti ne mette a referto 21.

Gli uomini di coach Popovich partono bene dominando in lungo e in largo il primo quarto chiuso a +9 (21-12). Nel secondo parziale, però, sale in cattedra Devin Harris che terminerà la sua gara con 19 punti. I Mavs arrivano addirittura all'intervallo lungo avanti di una lunghezza (44-43). Dopo un terzo quarto ancora equilibrato, gli Spurs sono chiamati alla rimonta nell'ultimo parziale dopo essere stati sotto di 10 punti (81-71).



Tony Parker è decisivo ma risultano fondamentali gli apporti di Manu Ginobili con 17 punti e Leonard che chiude in doppia doppia con 11 punti e 10 rimbalzi. Prova sotto tono, invece, per Dirk Nowitzki che non va oltre gli 11 punti con 8 rimbalzi. Gara 2 sarà ancora a San Antonio e si giocherà nella notte tra mercoledì e giovedì.