Nba, Slam Dunk Contest 2014: annunciati i partecipanti

23:11 - Cast d'eccezione per lo Slam Dunk Contest 2014. Il nuovo Commisioner Adam Silver ha scelto infatti giocatori di prima fascia per la gara delle schiacciate che, sabato 15 febbraio, precederà il 63esimo All-Star Game. Sul parquet di New Orleans si sfideranno ad est Paul George (Indiana), il campione in carica Terrence Ross (Toronto) e John Wall (Washington), ad ovest Harrison Barnes (Golden State), Damian Lillard (Portland) e Ben McLemore (Sacramento). Annunciati anche i partecipanti delle quattro squadre che, nel sabato dell'All-Star Weekend, daranno vita alla Sears Shooting Stars, la gara di tiri: spiccano i nomi di Chris Bosh (Miami), Stephen Curry (Golden State) e Kevin Durant (Okc). L'Nba ha ufficializzato i team, selezionati dai coach d'eccezione Chris Webber e Grant Hill, che prenderanno parte all'BBVA Compass Rising Stars Challenge, match che venerdì 14 febbraio aprirà l'All-Star Weekend. Ecco le squadre complete:

Team Webber: Anthony Davis, Michael Carter Williams, Tim Hardaway Jr, Trey Burke, Jared Sullinger, Mason Plumlee, Victor Oladipo, Steven Adams, Kelly Olynyk.

Team Hill: Damian Lillard, Bradley Beal, Andre Drummond, Harrison Barnes, Terrence Jones, Giannis Antetokounmpo, Jonas Valanciunas, Dion Waiters, Pero Antic.