Nba: San Antonio campione, storico Belinelli

16:18 - San Antonio è campione Nba. In gara 5 gli Spurs si impongono per 104-87 su Miami, vittorioso per due anni di fila, chiudendo la serie delle Finals sul 4-1. Marco Belinelli entra nella storia: il bolognese diventa il primo cestista italiano a conquistare l'anello. "Ho vissuto ogni momento solo per questo. E adesso... Penso già al prossimo!", ha commentato sul proprio profilo Twitter Belinelli, che a fine gara ha festeggiato avvolto nel tricolore.

Un altro record per Belinelli, già primo italiano a giocare le 'Finals' e, mesi fa, anche primo azzurro ad aver vinto la spettacolare gara dei tiri da 3 punti. E ora la consacrazione della sua fantastica carriera, con la conquista del primo 'anello', festeggiato avvolto da una bandiera tricolore. "E' incredibile, bellissimo - ha detto un emozionatissimo Belinelli - Dedico tutto questo alla mia famiglia e a chi mi ha sempre sostenuto. Ma lo dedico anche a chi mi ha criticato, a chi ha detto che non avrei fatto strada nella Nba. Tutto questo mi ha dato una grandissima spinta". Per San Antonio si tratta del trionfo Nba, il primo nel 1999. Alla fine sul parquet della At&T Arena è festa in clima 'mondiale' anche per gli altri 'stranieri' degli Spurs: Manuel Ginobili con una bandiera della sua Argentina addosso e il brasiliano Tiago Splitter con il verdeoro sulle spalle.

LA CRONACA

All'AT&T Center di San Antonio, l'occasione di chiudere i conti in casa è troppo ghiotta per i texani che però sono già sotto di 7 punti nel primo quarto (29-22 per Miami). A trascinare gli Heat in questa fase è il solito LeBron James che in 12 minuti segna 17 punti. Alla fine il 'Re' ne metterà 31 con 10 rimbalzi e 5 assist ma non serviranno agli Heat per ribaltare una serie ormai in mano agli Spurs. A cavallo dell'intervallo lungo si sveglia la squadra di Gregg Popovich con una tripla dell'Mvp delle Finals Leonard (22 punti e 10 rimbalzi in gara-5) che sigilla il sorpasso di San Antonio (37-35). Miami esce mentalmente dal campo con LeBron lasciato solo da un irriconoscibile Dwyane Wade (fermo a 11 punti e 4/12 dal tiro). Tra gli Spurs sale in cattedra Manu Ginobili con 19 punti, 4 rimbalzi e 4 assist. Marco Belinelli gioca 8 minuti segnando 4 punti con un 2/3 da due, 2 rimbalzi e 1 assist. Il campione di San Giovanni in Persiceto, dopo l'affermazione nella gara di tiri da 3 punti all'All Star Game, regala all'Italia una gioia mai provata nella storia dell'Nba diventando il primo azzurro a conquistare il prestigioso titolo. Per coach Gregg Popovich e per Tim Duncan si tratta del quinto trionfo, il quarto per Tony Parker e Manu Ginobili.

PETRUCCI: "SEI IL NOSTRO ORGOGLIO"

"Caro Marco, è stata una grandissima emozione, impensabile per un italiano fino ad alcuni anni fa. Con piacere affermo che sei motivo di grande affetto ed orgoglio per il basket italiano''. E' il messaggio del presidente della federazione italiana pallacanestro, Gianni Petrucci, indirizzato a Marco Belinelli, primo italiano a vincere il titolo Nba. ''Hai meritato il titolo di campione NBA con la tua storia personale, fatta di umilta', tenacia, costanza, ma - ha aggiunto Petrucci - anche con il talento che hai coltivato lavorando duramente giorno dopo giorno in palestra, ponendoti a ogni traguardo nuovi obiettivi e mettendoti costantemente al servizio della squadra. Nello scorso campionato europeo, come ogni volta che hai vestito la maglia azzurra, hai rappresentato nel migliore dei modi l'Italia. Sono convinto che continuerai a farlo Marco, la pallacanestro italiana è fiera di te".