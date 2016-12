Nba, playoff: super Durant non basta, Thunder ko

11:37 - Nei playoff Nba i Clippers pareggiano i conti contro i Thunder davanti al pubblico di casa dello Steples Center e portano la serie sul 2-2. Finisce 101-99, a Oklahoma non basta un super Kevin Durant, autore di 40 punti. Nelle fila di Los Angeles brillano Blake Griffin e Chris Paul che chiudono con 25 e 23 punti. I Pacers si portano invece sul 3-1, grazie al 95-92 inflitto ai Wizards. Doppia doppia per Paul George, 39 punti e 12 rimbalzi.

Oklahoma non sfrutta la ghiotta occasione di incrementare il vantaggio nella serie della semifinale di Western Conference, davanti al proprio pubblico Los Angeles si esalta nel finale imponendosi per 101-99, grazie all'ultimo quarto super di Darren Collison, autore dei punti decisivi nel finale di gara. Nella fila dei Thunder lo straripante Kevin Durant con 40 punti non può nulla senza l'adeguato supporto del resto della squadra, si salva solo Russell Westbrook con 27 punti. Nell'altra sfida è Indiana ad approfittarne in trasferta e a portarsi sul 3-1 nella semifinale a Est. Finisce 95-92 al Verizon Center di Washington, i Wizard restano in partita fino alla fine, ma sbagliano i tiri decisivi. I Pacers vengono trascinati al successo da una prova maiuscola di Paul George, per lui 39 punti e 12 rimbalzi. Per Washington il migliore è Bradley Beal con 20 punti. Ora la serie si sposta ad Indiana, per i Pacers la finale di Conference è ad un passo.