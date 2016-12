Nba, playoff: San Antonio e Miami volano sul 2-0

10:35 - San Antonio e Miami si portano sul 2-0 nelle rispettive serie contro Portland e Brooklyn. Gli Spurs dominano gara-2 114-97 dimostrando di aver smaltito le fatiche delle 7 partite contro Dallas. Ottima prova per Marco Belinelli che in 21 minuti di gioco mette a referto 13 punti. Ai Blazers non bastano i 21 di Nicolas Batum. Gli Heat si impongono 94-82 sui Nets rompendo l'equilibrio solo nell'ultimo quarto: 22 punti per LeBron James.

All'At&T Center gli Spurs risolvono la gara già nel secondo quarto con un parziale di 41-25. All'intervallo lungo gli uomini di coach Popovich sono avanti di 19 punti (70-51). Buona la prestazione di squadra di San Antonio con ben 7 giocatori in doppia cifra. Tiago Splitter (10 punti con 10 rimbalzi) e Tony Parker (16 punti con 10 assist) terminano la loro gara in doppia doppia. Sono 13 i punti di Belinelli con un 1 rimbalzo e 1 assist. Curioso retroscena pochi minuti prima della partita nello spogliatoio dei Blazers: Lillard (19 punti per lui) e compagni trovano un serpente, subito rimosso dalla sicurezza. Sabato notte gara 3 con la serie che si trasferisce a Portland.



Volano sul 2-0 nella serie anche gli Heat che all'American Airlines Arena battono 94-82 i Nets con un parziale di 25-15 nell'ultimo quarto. A spezzare gli equilibri è una tripla di Ray Allen a 5'08" dalla sirena. Miami domina sotto canestro e, a cavallo tra il 3'20" e l'1'59" dalla fine, LeBron manca tre canestri consecutivi ma Allen, Wade e Bosh sono i più lesti a rimbalzo e così a chiudere l'azione ci pensa proprio King James, top scorer della serata con 22 punti. Per i Nets buona prestazione di Mirza Teletovic, autore di 20 punti. Kevin Garnett si ferma a 13. La serie si sposta a Brooklyn: sabato notte gara 3.