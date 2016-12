Nba, playoff: San Antonio demolisce i Thunder

10:22 - A lezione dai 'vecchietti'. In Gara 2 della finale di Western Conference, all'AT&T Center, San Antonio sconfigge Oklahoma City con un perentorio 112-77 (Parker 22; Durant e Westbrook 15) e si porta sul 2-0 in una serie che a questo punto la vede strafavorita. Ottime le gare di Tony Parker e Danny Green, nei Thunder Kevin Durant e Russell Westbrook soffrono terribilmente l'assenza di Ibaka. Diciannove minuti e 8 punti per Marco Belinelli.

Straordinari i due periodi centrali giocati dalla squadra di Gregg Popovich, che con un 67-38 di parziale indirizza pesantemente la sfida e poi amministra sino alla sirena godendosi gli applausi del proprio pubblico. Oltre alle grandi prove di Parker e Green (7/11 dal campo frutto esclusivamente di 7 triple in 28 minuti), è il solito Duncan a fungere da fattore sotto canestro con 14 a referto e 12 rimbalzi, di cui 4 offensivi.



"Abbiamo semplicemente fatto il nostro dovere - le parole al termine della gara del play francese -. Abbiamo vinto le prime due partite in casa e sono sicuro che ci torneranno utili nella serie". Durant e Westbrook (13/40 in due dal campo), senza l'ausilio del dinamismo di Ibaka, fanno da spettatori nel terzo e decisivo quarto in cui gli Spurs prendono il largo. Coach Scott Brooks non usa mezzi termini per descrivere la brutta prova dei suoi: "Ci hanno preso a calci - ha spiegato -. Non stiamo bene, ma tra due giorni c'è l'opportunità di riportarci sotto con Gara 3". Domenica si vola alla Chesapeake Energy Arena, i Thunder non possono più sbagliare.