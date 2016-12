Nba, playoff: Miami non sbaglia, vincono Washington e Portland

16:49 - Miami rispetta il pronostico e batte Charlotte 99-88 in gara 1 del primo turno dei playoff Nba. LeBron James mette a referto 27 punti, Wade ne aggiunge 23. Washington si prende il fattore campo andando a vincere 102-93 sul parquet di Chicago. Vince in trasferta anche Portland, che all'overtime beffa Houston con il punteggio di 122-120: serata di grazia per LaMarcus Aldridge, autore di 46 punti, nuovo record della franchigia nella post season.

Charlotte sogna il colpaccio all'American Airlines Arena almeno per due quarti di gara. Gli Heat partono con il freno a mano tirato ma a James e compagni basta accelerare nell'ultimo quarto per sbrigare la pratica: il 18-4 di parziale dell'ultimo periodo spegne le speranze dei Bobcats, che devono fare a meno di Al Jefferson per buona parte della ripresa a causa di una fascite plantare che tormenta il centro, capace comunque di mettere a referto 18 punti e 10 rimbalzi. Gli Heat, oltre ai 27 di James (8/16 dal campo, 4/8 da tre e 9 rimbalzi) e ai 23 di Wade (10/16 dal campo e 5 assist), ricevono un contributo importante da James Jones, autore di 12 punti dopo essere rimasto fuori dalle rotazioni per gran parte della regular season.



E' Nene il trascinatore dei Wizards, che sbancano 102-93 lo United Centre di Chicago. Il brasiliano mette a referto 24 punti e 8 rimbalzi, a cui si aggiungono i 18 di Trevor Ariza e i 16 di John Wall. Nonostante sette uomini in doppia cifra (16 punti a testa per Hinrich e Augustin) i Bulls non riescono ad evitare il ko che pregiudica il fattore campo guadagnato grazie allo sprint nel finale della regular season. Un LaMarcus Aldridge stellare guida con 46 punti i Trail Blazers contro i Rockets. E quando nel supplementare l'ala deve lasciare il campo dopo avere speso il sesto fallo, a trascinare Portland ci pensa Damien Lillard, autore di 31 punti e dei due liberi che finale regalano la vittoria ai Blazers: finisce 120-122. In casa Rockets non sono sufficienti i 27 punti a testa di Harden (ottenuti però con un pessimo 8/28 dal campo) e Howard. Questa sera Oklahoma-Memphis e Clippers-Golden State in campo per gara 2.