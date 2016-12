Nba, playoff: Houston e Chicago ripartono, ora è 2-1

17:18 - Giochi riaperti. Chicago e Houston risorgono e si rilanciano, portandosi sul 2-1 nelle rispettive serie. Arrivano infatti due successi esterni: nella notte i Bulls vanno a vincere 97-100 a Washington, mentre i Rockets (con un super Harden da 37 punti e 9 ribalzi) si impongono 116-121 sul parquet di Portland. I Nets approfittano invece del fattore campo, battendo 102-98 Toronto: anche in questo caso la serie è sul 2-1, per Brooklyn.

La linfa vitale dei Bulls si chiama Mike Dunleavy, protagonista di una serata da incorniciare: al Verizon Center arrivano per lui 35 punti, con ben otto bombe da tre. E pensare che il match era partito in salita per Chicago, con gli Wizards capaci di chiudere avanti i primi due quarti, per poi farsi rimontare, e sorpassare, nel terzo. La mano calda di Bradley Beal non basta: i suoi 25 punti non evitano il 2-1 a Washington.

La rimonta è partita anche per Houston: gara 3 porta il sorriso ai Rockets, che andando a vincere al Moda Center riaprono la serie, portandosi sul 2-1. E' servito un overtime per decidere la gara contro Portland, ma soprattutto la ritrovata vena di James Harden, che in cinquanta minuti infila 37 punti, splendidamente coadiuvato da un Dwight Howard da doppia doppia (24 punti e 14 rimbalzi).

Infine tocca ai Nets: Brooklyn torna avanti nella serie con Toronto, portandosi sul 2-1. Resta vana la prova monstre di DeMar DeRozan: 30 punti a referto, con 5 assist e altrettanti rimbalzi. I Raptors spingono troppo tardi sull'acceleratore: la fase centrale dell'incontro da ragione a Paul Pierce and company, il risveglio nell'ultimo quarto è tardivo. Per le tre serie in questione si ritorna in scena sugli stessi campi domenica, quando sarà il turno di gara 4.