Nba, playoff: Clippers, Memphis e Atlanta sul 2-1

20:24 - Tre le gare giocate nella notte Nba: sono Clippers, Memphis e Atlanta a portarsi sul 2-1 dopo gara 3 dei playoff. A Oakland Los Angeles sconfigge Golden State con un 98-96 (Griffin 32; Thompson 26) al cardiopalma; i Grizzlies si confermano un osso durissimo e battono a sorpresa Oklahoma City 98-95 (Conley 20; Durant e Westbrook 30), mentre Atlanta fa valere il fattore campo e vince 98-85 (Teague 22; Stephenson 21) contro Indiana.

Si parte dalla Oracle Arena di Oakland, dove i Clippers vincono la seconda gara consecutiva della serie e tornano a strappare il fattore campo dopo il successo in gara 1 degli Warriors allo Staples Center: Klay Thompson si conferma fattore e mette a referto 26 punti con 6 rimbalzi, assecondato dalla doppia doppia di Stephen Curry (16 più 15 assist); stavolta però Blake Griffin fa meglio e piazza un 32 punti con 8 rimbalzi che proietta LA al vantaggio 97-93 a 26 secondi dalla sirena. Poi tripla del -1 di Curry, Paul è freddo ai liberi mentre il play di Akron non riesce a mettere il canestro del pareggio a 4 dallo scadere. "Non abbiamo giocato bene - spiega a fine gara Doc Rivers - ma vincere così è ancora più importante. Come allenatore so che possiamo fare meglio".



La sorpresa della notte arriva però dal FedEx Forum di Memphis, dove i Grizzlies riescono a portarsi avanti nella serie coi Thunder. Serve un overtime ai ragazzi di David Joerger per avere la meglio di OkCity: la gara, in realtà, è dominata da Conley e compagni, ma con un 21-4 in favore degli ospiti negli ultimi 7 minuti la battaglia si trascina al tempo supplementare. Durant e Westbrook (30 punti a testa) salvano i Thunder dalla sconfitta nei regolamentari, poi però i padroni di casa hanno la meglio grazie all'apporto di Gasol, Randolph e Courtney Lee.



Successo perentorio e di grande importanza anche per gli Hawks, che alla Philips Arena mettono ko la regina della Eastern Conference: Atlanta gioca decisamente meglio dei Pacers ed è ormai in piena fiducia, Teague e Corver sono incontenibili e alla fine arriva la netta vittoria della squadra di Mike Budenholzer, ormai seria candidata a compiere l'impresa di approdare in semifinale di Conference partendo da uno score negativo (38-44) in regular season.