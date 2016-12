Nba: Parker trascina gli Spurs, Mavericks eliminati

10:33 - L'ultima squadra qualificata alle semifinali di Conference Nba ad Ovest è San Antonio che, in gara 7, annienta 119-96 Dallas chiudendo la serie sul 4-3. Migliore degli Spurs è senza dubbio Tony Parker con 32 punti ma straordinaria anche la prestazione di Manu Ginobili che di punti ne mette 20. Ai Mavericks il solo Dirk Nowitzki (22 punti con 9 rimbalzi) non basta. In campo per 9 minuti anche Marco Belinelli: 5 punti per lui.

All'At&T Center la gara si mette subito in discesa per gli Spurs che chiudono sul 35-23 il primo quarto. A cambiare il volto del match è l'ingresso di Manu Ginobili che segna il canestro da 3 del momentaneo più 10 (24-14). Tony Parker intanto prosegue nella sua serata di grazia e, oltre ai 32 punti, colleziona 4 rimbalzi e 4 assist. I Mavericks, sotto di 22 all'intervallo lungo, escono mentalmente dal match. Oltre a Nowitzki (22 punti) si salva solo Devin Harris che chiude la sua prova a quota 17. In semifinale di Conference ad Ovest, gli Spurs affronteranno Portland. Gara 1 prevista nella notte tra martedì e mercoledì in Italia.

Molto soddisfatto al termine del match, il tecnico degli Spurs, Gregg Popovich: “Sono contento che questa serie sia finita. Direi che gara 7 è stata la nostra miglior partita. Abbiamo giocato davvero bene, penso sia stata una delle migliori gare dell'anno".