Nba: Noah lancia i Bulls, Pistons battuti

10:05 - Tripla doppia: 10 punti, 11 rimbalzi e altrettanti assist. La grande notte di Joakim Noah permette ai Bulls di andare a vincere 94-105 sui Pistons. Ancora fuori Gigi Datome: l'azzurro non scende in campo nel match di Detroit. Fra le gare della notte si registra poi il successo in trasferta dei Knicks contro Minnesota (106-118), il crollo di Indiana 109-87 in casa dei Bobcats, mentre un super Harden trascina Houston alla vittoria 89-101 sui Magic.

Per un Datome che, suo malgrado, recita il ruolo di spettatore non pagante, c'è un Noah che vince l'oscar di giornata: sesta tripla doppia in carriera, la terza nell'ultimo mese per l'asso dei Bulls. Match combattuto, con un Monroe da 27 punti, e che si è deciso nell'ultimo quarto (24-34). Arriva poi il secondo ko consecutivo per i Pacers: i Bobcats di patron Jordan battono i più quotati avversari: in copertina c'è Al Jefferson, capace di mettere a referto ben 34 punti, in una serata in cui ad Indiana gira tutto storto, con basse percentuali al tiro. Di Magic a Orlando c'è soprattutto James Harden, che non sbaglia un colpo: 31 punti e 6 assist contro gli uomini di Vaughn, per l'89-101 finale, maturato grazie ad un terzo quarto da urlo (17-34). Bene Washington: 104-91 sugli Utah Jazz, con 48 punti della coppia Ariza-Beal (26-22), così come Golden State, vincente 88-108 in casa dei Celtics. Sorriso casalingo per i Nets: 103-94 contro i Grizzlies. Completa il quadro dell'est la vittoria dei Kings sui Bucks: 102-116. A ovest arriva il successo dei Knicks su Minnesota: finisce 106-118, al termine di una gara griffata dal solito Carmelo Anthony. La stella di New York appone la sua firma su 33 punti, risultando come spesso accade mvp. Vittorie anche per i Nuggets e i Blazers (Batum da doppia doppia, 14 punti e 18 rimbalzi), che sul parquet amico si sbarazzano rispettivamente di Mavericks (a cui non bastano i 27 punti di Nowitzki, 115-110 il finale) e Hawks (102-78).