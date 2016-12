Nba, ko tutti e tre gli italiani. Durant super: 54 punti

21:37 - Notte molto ricca in Nba con 12 partite. Il big match dell'Ovest va a Portland che vince 109-100 sul campo dei San Antonio Spurs. Solida prova di Aldridge, 26 punti con 13 rimbalzi, mentre per i texani non è bastato un superbo Ginobili da 29 punti con 7 rimbalzi e 5 assist. Marco Belinelli parte in quintetto e chiude con 14 punti (5 su 11 al tiro) in 37 minuti. Da segnalare l'espulsione per proteste di Popovich, coach degli Spurs.

Sconfitti anche gli altri due azzurri impegnati: i New York Knicks di Andrea Bargnani (13 punti in 36 minuti) perdono in casa 109-95 contro i Los Angeles Clippers della coppia Griffin-Crawford (32 e 29 punti rispettivamente) mentre i Detroit Pistons di Gigi Datome (4 punti in 5 minuti) vengono superati sul parquet di casa 110-89 dagli Utah Jazz di Trey Burke (20 con 12 assist).

La prestazione più impressionante della nottata arriva certamente da Oklahoma City dove Kevin Durant trascina i Thunder al successo 127-121 sui Golden State Warriors. KD firma il massimo in carriera con 54 punti (29 nel solo primo tempo) con ottime percentuali (19 su 28 al tiro, 11 su 13 ai liberi, 5 su 9 da tre) e aggiunge anche 4 rimbalzi e 6 assist. Una prova da MVP che fa scomparire i pur notevoli 37 con 11 assist del rivale Stephen Curry.

Partita speciale a Boston dove i Los Angeles Lakers vincono 107-104 il derby d'America contro i Celtics e interrompono una striscia di 6 sconfitte filate. Ai biancoverdi non basta il ritorno dopo quasi un anno di Rajon Rondo (rottura del crociato il 25 gennaio 2013): 8 punti e 4 assist in 19 minuti per il play che però fallisce la tripla del potenziale pari sulla sirena. Nei Lakers brillano Gasol, 24 punti, e il regista Marshall, 19 con 14 assist. Torna al successo dopo tre stop di fila anche Miami: gli Heat passano 101-86 sul campo dei Philadelphia 76ers con 25 punti di Bosh e 21 di LeBron James.

Altre gare: Magic-Bobcats 101-111, Raptors-Timberwolves 94-89, Wizards-Bulls 96-93, Grizzlies-Kings 91-90, Nuggets-Cavaliers 109-117, Suns-Mavericks 107-110