Nba, James si mette a dieta: "Basta zuccheri"

17:23 - Le stelle della Nba sono tirate a lucido per la nuova stagione che scatterà a fine ottobre. LeBron James e Carmelo Anthony hanno lavorato parecchio sul loro corpo in estate perdendo peso e mettendosi a stecchetto per presentarsi al meglio al training camp. "Niente zuccheri, niente latticini, niente carboidrati. Ho mangiato soltanto carne, pesce, verdura e frutta", ha detto James parlando dei suoi ultimi 67 giorni di dieta ferrea, una "sfida mentale".

LeBron ha lavorato tanto sul suo corpo e come documentato dalle foto sul suo profilo Instagram appare più asciutto e tonico rispetto alle stagioni di Miami. "Ho perso peso ma spero di rimettere su almeno un paio di chili per il training camp", ha detto James, pronto alla sua seconda avventura con i Cleveland Cavaliers.

Anche Carmelo Anthony, che in estate ha firmato il nuovo contratto con i New York Knicks, ha lavorato per perdere peso e asciugare il proprio corpo. "Melo si sta preparando alla grande, è tenace, lavora duro ed è attentissimo alla sua dieta. E' grande forma, un atleta molto serio. E' più magro? Non ha perso peso, ha solo diminuito il grasso corporeo", ha detto Idan Ravin, personal trainer di Anthony.