Nba: Indiana resta in corsa, Miami ko in gara-5

11:32 - Indiana non ha alcuna intenzione di uscire di scena dalla finale di Eastern Conference di Nba. In gara-5 i Pacers si impongono 93-90 sugli Heat accorciando la serie sul 3-2 per Miami. I ragazzi di Frank Vogel si impongono grazie ai 37 punti di uno strabiliante Paul George, capace di siglarne 21 solo nell'ultimo e decisivo quarto. Deludente, invece, la prova di LeBron James che chiude la sua gara con 7 punti in 24 minuti.

Al Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis, i Pacers prendono subito il largo nel primo quarto, chiuso avanti di 6 lunghezze (22-16). Particolare il modo in cui Lance Stephenson accoglie LeBron, soffiando nell'orecchio di James prima della palla a due. The 'King' appare nervoso ed è costretto a guardare buona parte dell'incontro dalla panchina a causa dei 3 falli già nel primo quarto. I 7 punti in totale rappresentano il suo peggior score in carriera ai playoff. Gli Heat chiudono in vantaggio (42-33) all'intervallo lungo grazie ad un secondo parziale perfetto (26-11). Senza il classico apporto di LeBron, ci pensa Chris Bosh con 20 punti a tenere a galla Miami che però, nel secondo tempo, viene letteralmente schiantata da Paul George con 21 punti dei 37 totali messi a segno solo nell'ultimo quarto. Miami non molla e, sotto 92-90 a 7 secondi dalla sirena, ha la possibilità di vincere con una tripla di Chris Bosh ma la palla centra il ferro. La serie ritorna a Miami: nella notte di venerdì si gioca gara-6 con gli Heat che possono strappare il pass per le Finals.