Nba: Indiana inarrestabile, James trascina Miami

12:29 - Non si ferma la marcia di Indiana. I Pacers, che hanno il miglior record dell'intera Nba, battono 106-92 i Clippers e conquistano la 21.esima vittoria casalinga in 22 incontri: grande prova di Paul George che dà spettacolo e firma 36 punti. Vince anche Miami che, grazie ai 34 punti di LeBron James, espugna Charlotte. Sorridono i Pistons di Datome, ma l'azzurro resta a guardare dalla panchina il successo dei suoi compagni contro Washington.

Spettacolo alla Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis dove i Pacers battono 106-92 i Clippers. L’andamento della partita prende una piega ben precisa fin dal primo quarto, chiuso con Indiana avanti di 10. Griffin e compagni faticano a contenere i padroni di casa che dilagano e si concedono il lusso di divertire i propri tifosi. Il gesto tecnico che vale il prezzo del biglietto lo mette a segno a sei minuti dalla sirena Paul George, con una schiacciata al termine di una fantastica torsione di 360 gradi: per lui alla fine del match i punti a referto saranno 36.

Fatica ma vince anche Miami: i campioni in carica battono 104-96 Charlotte dopo un tempo supplementare e si confermano bestia nera dei Bobcats contro i quali hanno vinto gli ultimi 15 confronti diretti. Determinante, come sempre, il contributo di LeBron James che chiude con 34 punti e fa la differenza all’overtime con due layup consecutivi che stroncano le speranze di Charlotte. Bene anche Bosh (25), mentre ai Bobcats non bastano i 22 di Jefferson.

Sorridono i Detroit Pistons che vincono 104-98 sul parquet di Washington: non partecipa alla festa Gigi Datome che resta a osservare i suoi compagni dalla panchina. Un grande LaMarcus Aldridge (30 punti e 12 rimbalzi) trascina Portland al quinto successo consecutivo: i Blazers, miglior franchigia a Ovest, vincono 127-111 a Dallas: tra i Mavericks si salva il solo Nowitzki, autore di 18 punti. Successi casalinghi per Chicago (103-78 su Philadelphia), Houston (114-104 su Milwaukee con 36 punti di Jones) e Minnesota (98-72 su Utah). Completa il quadro delle gare disputate nella notte il colpo di Golden State (97-87 con 28 di Carry) sul campo dei New Orleans Pelicans.