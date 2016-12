Nba: i Lakers vincono ancora, Raptors ko

10:05 - Nel primo match della domenica Nba, i Los Angeles Lakers superano 112-106 Toronto e portano a due la striscia di vittorie consecutive, dopo averne perse in precedenza addirittura sei di fila. I gialloviola inaugurano nel migliore dei modi il tour di sette trasferte sulla costa orientale grazie ai 29 punti in 30' di Nick Young e ai 22 più 9 rimbalzi di Pau Gasol. Ai Raptors non bastano i canestri di DeRozan e gli assist di Lowry.

Primo quarto giocato punto a punto tra le due squadre, con i Raptors che provano ad allungare a 2' dal termine. Dopo il canestro del 26 pari a firma Jordan Hill, Toronto trova un mini break da 10-3 che la proietta avanti di 7 lunghezze. Il divario aumenta considerevolmente grazie ad un ispirato DeMar DeRozan, che firma 8 punti consecutivi, e ai 4 assist in meno di 3' di Greivis Vasquez. La difesa dei Lakers continua a fare acqua da tutte le parti e precipita fino al -19 di metà secondo quarto; quando gli uomini di coach D'antoni si risvegliano dal letargo riportandosi, in vista dell'intervallo lungo, a contatto con i padroni di casa grazie ai due liberi di Gasol che valgono il 58-54. I Raptors, trascinati dall'entusiasmo dell'Air Canada Center, tornano a macinare punti guidati in cabina di regia da uno splendido Kyle Lowry e si riportano sul +17.

I Lakers, abituati in questa stagione ad inseguire, cominciano una lenta rimonta migliorando decisamente l'intensità difensiva e si riportano sotto grazie alle buone percentuali nel tiro da tre. A 27" dalla sirena del terzo periodo Terrence Ross si vede fischiare fallo tecnico e i tre liberi di Nick Young, al ritorno sul parquet dopo la squalifica rimediata sul campo di Phoenix, porta i gialloviola sull'82-81 che vale il sorpasso. Negli ultimi 12' Toronto fa di tutto per riportarsi avanti ma viene di volta in volta ricacciata indietro dalle triple di Young e Kendall Marshall, che chiude la sua quinta partita consecutiva con più di 10 assist a referto. Nel finale non basta la grinta di DeRozan e il 112-106 è sancito dai liberi di Nick Young.