Nba, Draft 2014: esulta Cleveland, ancora sua la prima scelta

10:26 - La sorte sorride ancora a Cleveland. Alla lottery di New York i Cavaliers si aggiudicano per il secondo anno consecutivo - terza volta nelle ultime quattro stagioni - la prima scelta assoluta al prossimo draft Nba. Fortunata la franchigia dell'Ohio che aveva solo l'1,7% (nona in ordine di chance) di possibilità di ottenere la prima chiamata: eppure è stata proprio la pallina dei Cavs ad uscire per prima, beffando Milwaukee (2) e Philadelphia (3).

Il 26 giugno, al Barclays Center di Brooklyn, Cleveland cercherà dunque di non ripetere l'errore di 12 mesi fa: Anthony Bennett non ha infatti rispettato le attese, ma quest'anno il piatto appare ben più ricco, con Andrew Wiggins maggiore indiziato alla prima chiamata.



Dopo Cavs, Bucks e 76ers, sceglieranno alla 4 Orlando, alla 5 Utah, alla 6 Boston, alla 7 i Los Angeles Lakers, alla 8 Sacramento, alla 9 Charlotte (via Detroit) e alla 10 ancora Philadelphia.