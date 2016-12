Nba: derby ai Clippers, Miami ko a Brooklyn

10:13 - Venerdì notte molto ricco in Nba con ben 12 partite. Riflettori puntati sul Barclays Center dove i Brooklyn Nets battono 104-95 i Miami Heat dopo due supplementari e infilano la quinta vittoria consecutiva. Per i campioni in carica, senza Wade e Chalmers, è la seconda sconfitta di fila dopo quella di ieri sempre a New York ma contro i Knicks. LeBron James chiude con 36 punti ma esce per 6 falli prima della fine del primo overtime: senza di lui ci pensa Cole a forzare la gara al secondo supplementare ma poi i Nets scappano via grazie ai canestri di Pierce, 23 punti, Garnett, 12, e Livingston, il play che gioca 51 minuti e chiude con 19 e 11 assist.

Il migliore è però Joe Johnson, autore di 32 punti, 22 dei quali nel primo quarto. Dall'altra parte degli Stati Uniti, a Los Angeles, i Clippers distruggono i Lakers nel derby 123-87 grazie alla prova dominante di Blake Griffin, 33 punti con 12 rimbalzi.

A Oakland ritrovano il successo i Golden State Warriors che piegano 99-97 i Boston Celtics. Decisivo Stephen Curry, 19 punti, che realizza il canestro decisivo nei secondi conclusivi. Colpo esterno dei Detroit Pistons che vincono 114-104 sul campo dei Philadelphia 76ers: dominio assoluto dei lunghi di Motown, tutti in doppia doppia per punti e rimbalzi (Smith 22+13, Monroe 15+10, Drummond 11+12).

Non entrato Gigi Datome. Superba prova difensiva per gli Indiana Pacers che, nonostante un Paul George sottotono (8 con 2 su 14 al tiro), battono 93-66 gli Washington Wizards grazie a 20 punti di David West. Si risollevano gli Atlanta Hawks che, con i 20 punti di Millsap e Korver, piegano 83-80 gli Houston Rockets del Barba Harden, 25 con 7 rimbalzi e 7 assist. Successi esterni per i Bulls a Milwaukee, 81-72, e per i Cavs sul campo dei Jazz, 113-102, con 25 punti di Irving e 10 del nuovo acquisto Deng.

Altri risultati: Grizzlies-Suns 104-99 (Conley 31; Dragic 21), Timberwolves-Bobcats 109-92 (Pekovic 26; Tolliver 21), Pelicans-Mavericks 90-107 (Gordon 27; Nowitzki 24), Kings-Magic 103-83 (Cousins 24; Harris 16).