Nba, Cleveland punta sull'usato sicuro: Ray Allen

12:06 - Il Re lascia Miami e si porta dietro uno dei suoi fedelissimi. Dopo l'addio di LeBron James, gli Heat potrebbero a breve perdere anche Ray Allen: secondo quanto riporta il quotidiano The Boston Globe, Cleveland ha pronta un'offerta per la 39enne guardia californiana. I Cavs avrebbero individuato in lui il tiratore che può fare la differenza nei momenti chiave della stagione e dei playoff in particolare. A riferire della trattativa sarebbe stato Mike Miller, guardia dei Cavs che l'anno scorso era a Memphis ma dal 2010 al 2013 era stato compagno di LeBron (e per un anno anche di Allen) proprio a Miami. In sostanza: di sicuro non arriveranno Wade e Bosh, ma con giovani di grandi prospettiva come Irving e Wiggins (sembra raffreddarsi la possibilità di una trade con Kevin Love) e grandi vecchi come 'Candyman', la nuova avventura di James in Ohio sta iniziando a prendere forma.