Nba: ciclone Spurs, Heat travolti

23:44 - Il ciclone San Antonio si abbatte su Miami. Gli Spurs spazzano via gli Heat 111-92 in gara 3 delle Finals e tornano avanti nella serie (2-1). San Antonio si riprende il fattore campo grazie a un primo tempo mostruoso: Leonard (29 punti) e compagni tirano con un pazzesco 75,8% dal campo, infilando 25 tiri su 33 (solo 3 i punti di Belinelli), e gelano il pubblico di casa. I 22 punti a testa di James e Wade non bastano a Miami, che giovedì ospiterà gara 4.

Il primo tempo degli Spurs tramortisce i padroni di casa, che subiscono increduli il 'bombardamento' avversario: San Antonio mette dentro 19 dei primi 21 tiri e batte il record stabilito nelle Finals del 2009 da Orlando, capace di tirare con il 75% nel primo tempo di una delle gare contro i Lakers. "Non credo che riusciremo mai più a tirare con il 76% nei primi due quarti", ammette a fine gara coach Popovich. Oltre ai 29 punti di Leonard (nuovo primato in carriera), per San Antonio ci sono i 15 punti a testa di Green e Parker, i 14 di Duncan e gli 11 di Ginobili.



Belinelli gioca appena sei minuti e infila un solo canestro, ma dal peso specifico elevatissimo: l'ex Fortitudo mette dentro una tripla determinante nel terzo quarto, smorzando il tentativo di rimonta di Miami, che era riuscita a risalire fino al -7 (81-74). Solo quattro i giocatori degli Heat che chiudono in doppia cifra: oltre a James e Wade, ci riescono Lewis (14) e Allen (11), mentre Bosh si ferma a 9. Giovedì i campioni in carica saranno chiamati al riscatto: alle ultime 13 sconfitte nei playoff gli Heat hanno sempre risposto con una vittoria nella gara successiva. Dovranno riuscirci anche in gara 4 se non vogliono compromettere la loro rincorsa al terzo anello consecutivo.