Nba: Chicago mette la quinta, Brooklyn e Toronto ok

17:09 - Chicago mette la quinta. Nella notte Nba i Bulls vincono 96-78 sul parquet di Washington e conquistano così il successo consecutivo numero cinque. Sorrisi in trasferta pure per Brooklyn e Toronto: i Nets sbancano Philadephia 105-101, mentre i Raptors battono a domicilio Milwaukee 102-98. I chiave playoff vittoria importante di Charlotte a Cleveland, 96-94 dopo il supplementare, mentre i Pistons stendono Boston ma Datome resta ancora in panchina.

Partita a senso unico al Verizon Center di Washington, con Chicago avanti dall'inizio alla fine del match. I Bulls, trascinati da Noah (doppia doppia con 21 punti e 12 rimbalzi), allargano il divario sino alla fine del primo tempo, +28 (52-24). Nella ripresa gli Wizard, grazie ai 20 centri di Wall, provano a rifarsi sotto, ma gli ospiti controllano la reazione e si aggiudicano l'incontro senza troppi affanni.

Anche a Philadelphia i Nets restano avanti per tutta la gara, ma la pressione dei 76ers è forte: i padroni di casa infatti, dopo essere andati sotto di 23 nel terzo quarto (72-49), cambiano passo e - con i 20 punti di Young - tornano sino al -1 (96-95), ma falliscono l'aggancio.

Si alternano al comando invece Milwaukee e Toronto, spinti rispettivamente da Henson (20) e Vazquez (26): alla fine la spuntano i Raptors che infliggono ai Bucks la tredicesima sconfitta negli ultimi 14 incontri.

Massimo equilibrio pure in Cleveland-Charlotte, dove nessuna delle due squadre riesce a prendere il largo, alla sirena è 82-82: nel supplementare scappano i Bobcats grazie ai 24 punti di Jefferson, mentre ai Cavaliers non basta uno scatenato Irving da 44 centri. Chiudono il programma Detroit-Boston 115-111, con i Pistons che rischiano di rovinare tutto nell'ultimo quarto, e Orlando-Minnesota 100-92, con i Magic che vincono in rimonta.