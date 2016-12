Nba: Belinelli domina il derby italiano

17:58 - Va ancora una volta a Marco Belinelli il derby italiano contro Gigi Datome. All'AT&T Center di San Antonio gli Spurs sconfiggono 120-110 i Pistons grazie ai 20 punti del talento di San Giovanni in Persiceto. Un solo minuto in campo per Datome, sempre più ai margini del progetto anche col nuovo coach John Loyer. Nelle altre gare della notte spiccano la vittoria dei Clippers sui Rockets e il capitombolo interno di OkCity contro i Cavs.

Solida prestazione di squadra per gli uomini di coach Popovich, che dopo una partenza a rilento tornano a dominare portando in doppia cifra ben 8 uomini: a spiccare è proprio Marco Belinelli con 20 punti (6/8 al tiro) e 4 assist, ma non scherza nemmeno Manu Ginobili con 16 a referto e 9 passaggi vincenti. Nei Pistons il migliore è Josh Smith con 24. "C'è un dato indicativo - spiega al termine del match coach Popovich -, i 34 assist complessivi: è veramente incredibile. Abbiamo mosso la palla in maniera fantastica, migliorando anche a rimbalzo. Siamo partiti con un po' d'ansia, poi ci siamo calmati e abbiamo iniziato a dare il meglio di noi stessi". La sfida della notte, valida per le prime posizioni in Western Conference, era però quella dello Staples Center tra Clippers e Rockets: vincono Paul e compagni 101-93 grazie ai 23 con 16 rimbalzi di Blake Griffin, Harden dopo quattro prove sopra i 20 si ferma a quota 18 e non riesce a contrastare la corsa di LA (terza vittoria consecutiva, 40-20 ora lo score).



Al Moda Center di Portland, invece, i Blazers confermano il loro momento di ottima forma e devastano 124-80 i Nets: quarta vittoria di fila per Lillard e compagni, che non sembrano proprio sentire l'assenza per infortunio di Aldridge. Kyrie Irving, invece, non si cura delle voci che lo vogliono lontano da Cleveland e trascina i suoi Cavs al colpo esterno in casa dei Thunder: 31 (14 solo nell'ultimo e decisivo quarto) i punti per il play di Melbourne, alla fine è 114-104 per i Cavs nonostante la solita entusiasmante prova di Kevin Durant (tripla doppia sfiorata con 28 punti, 10 rimbalzi e 9 assistenze).