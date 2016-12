Nba: arrestato Felton, play dei Knicks

16:01 - E' un'annata nera per i New York Knicks e per i suoi giocatori. Raymond Felton, playmaker che all'inizio della passata stagione ha firmato un contratto triennale, è stato arrestato dalla polizia poco dopo la fine della partita persa contro i Dallas Mavericks in cui ha realizzato 8 punti con 7 assist. L'accusa rivolta all'ex play dei Bobcats è di possesso illegale di arma a fuoco, arma che il giocatore avrebbe puntato contro la fidanzata.

Il New York Post riporta che non è chiaro quando sia avvenuto il fatto ma sottolinea che Felton, playmaker che i Knicks hanno tentato di cedere in tutti i modi sul mercato senza però riuscirci, non è in un bel momento visto che la ex moglie, Ariane, ha fatto istanza di divorzio dopo 19 mesi di matrimonio.