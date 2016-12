Nba, All Star Game: Irving Mvp, trionfa l'Est

10:43 - E' Kyrie Irving l'Mvp dell'All Star Game 2014. A New Orleans, il play dei Cavaliers trascina l'Est al successo (163-155) sull'Ovest. Non solo 31 punti (di cui 15 nell'ultimo quarto) ma anche un 11 su 11 da due e 3 su 6 da tre con 14 assist e 5 rimbalzi. Il record di punti in un All Star Game firmato da Wilt Chamberlain nel lontano 1962 resiste nonostante i 38 siglati da Blake Griffin e Kevin Durant, in forma straordinaria.

Il punteggio finale è da record: battuto il precedente che resisteva dal 1987 di 303 punti. Carmelo Anthony firma il primato di triple messe a segno (8 su 13). Durant, invece, vince il duello a distanza con LeBron James, apparso sotto tono. Nonostante le solite penetrazioni e schiacciate da urlo, King James non trova nemmeno un canestro da 3 punti su 7 tentativi.

In gara l'Ovest arriva fino al +18 nel terzo periodo ma cala vistosamente nelle percentuali da tre. L'ultimo quarto è un testa a testa all’ultimo respiro ed è proprio Irving a regalare il successo all'Est con 15 punti in 12 minuti.