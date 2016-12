Mens Sana Siena: la Finanza perquisisce la sede

13:53 - Non c'è pace per la Mens Sana Basket Siena. Nella sede della società toscana sono infatti state effettuate perquisizioni della Guardia di Finanza che hanno coinvolto anche alcuni uffici e abitazioni. L'atto fa parte dell'inchiesta "Time out" per "attività di frode fiscale finalizzate al pagamento in nero di emolumenti, su conti esteri, a noti campioni" per un totale di circa 23 milioni di euro. Dal 21 febbraio scorso la Mens Sana è in liquidazione.