L'Nba può cambiare: ci sarà il tiro da 4 punti?

12:01 - L'Nba sta considerando un cambio epocale. Stando ad un'indiscrezione raccolta da Espn America, nel weekend dell'ultimo All Star Game il presidente delle operazioni Rod Thorn e il suo vice Kiki Vandeweghe hanno discusso con alcuni giornalisti in merito alla possibile introduzione del tiro da 4 punti. Sul tavolo della discussione anche la necessità di ingrandire il campo di gioco, per stare al passo con l'atletismo dei giocatori.

"Ingrandire il campo - ha detto Vandeweghe - è un'idea interessante e la stiamo valutando. Certo, le nostre arene sono impostate per le dimensioni attuali, ma questo non significa che non si possa guardare al futuro". Per quanto riguarda invece l'introduzione del tiro da 4 punti, è arrivata una parziale smentita da parte del portavoce della Lega Tim Frank: "Nessuno per ora sta considerando seriamente questa ipotesi", le sue parole. Ma, si sa, quando negli Stati Uniti si mettono in testa una cosa poi è dura che cambino idea.