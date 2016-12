Final Eight 2014: psicodramma Milano, passa Sassari

12:49 - Al Forum di Assago si consuma l'ennesimo psicodramma degli ultimi anni per l'Olimpia Milano. Nel quarto di finale delle Final Eight di Coppa Italia l'EA7 viene sconfitta da Sassari 82-80 (D. Diener 24; Lawal 20) dopo aver toccato il massimo vantaggio di 16 punti ed esce di scena in netto anticipo rispetto alle previsioni. La Dinamo, invece, fa il colpo e sabato alle 20.30 affronterà Reggio Emilia nella semifinale delle sorprese.

Gara incredibile al Forum: Milano parte subito con il piede sull'acceleratore e vola sul 13-4 di parziale con la prima ed unica tripla in tutta la gara di Keith Langford. Sassari sembra travolta dalla voglia e dall'aggressività dei meneghini e chiude il primo quarto sotto di 13 (24-11). Nel secondo periodo, dopo un avvio complicato coi canestri di Kangur e Jerrells, la squadra di Meo Sacchetti ha però il merito di restare agganciata al match: entra bene in gara Drake Diener, che coi suoi 24 a referto alla fine sarà il fattore decisivo del match. All'intervallo lungo è 38-30 per i meneghini, che paiono saldamente in controllo.

Nella ripresa Milano galleggia attorno ai 10 punti di vantaggio a lungo, con le triple di Kangur e Hackett che sembrano chiudere i conti sul 49-38 e poi sul 57-45. E invece la Dinamo rimane aggrappata con grinta e nell'ultimo quarto, favorita dalla mollezza difensiva della squadra di Banchi, effettua una sensazionale rimonta. Il primo sorpasso sardo arriva a 6 dalla fine con la tripla siderale di uno scatenato Drake Diener, l'Olimpia è tramortita ma resta in vita nei minuti finali con le bombe di Moss e Langford.

Si arriva agli ultimi secondi sull'81-78 per gli uomini di Sacchetti: qui Langford mette i liberi del -1, Omar Thomas fa 1/2 in lunetta e Milano ha una doppia occasione per pareggiare i conti o addirittura vincere. Ma Hackett prima si fa stoppare in penetrazione da Thomas, poi a un secondo dalla sirena perde palla dalla rimessa. Finisce 82-80 per una grande Sassari, come lo scorso anno Milano esce ai quarti e costringe i suoi tifosi all'ennesima delusione.