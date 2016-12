Eurolega, sorteggio: girone di ferro per Milano

19:35 - Non poteva andare peggio all'EA7 Emporio Armani Milano nel sorteggio dei gironi della prima fase dell'Eurolega di basket 2014-15 effettuati a Barcellona. L'Olimpia è finita nel gruppo C che comprende Barcellona, Panathinaikos, Fenerbahçe, Bayern Monaco e Turow. E' andata leggermente meglio alla Dinamo Sassari: i sardi sono nel gruppo A con Real Madrid, Efes Istanbul, Zalgiris Kaunas, Nizhny Novgorod e la vincitrice del Qualifying Round.

Le palline estratte da Riccardo Pittis, ex giocatore di Milano e Treviso, e Tomas Van den Spiegel, lungo belga che ha vestito la maglia della Fortitudo Bologna, non hanno regalato gioia all'EA7 Emporio Armani campione d'Italia, finita in un girone, il C, con altre campioni nazionali: il Barcellona in Spagna, il Panathinaikos in Grecia, il Fenerbahce in Turchia, l'ambizioso Bayern Monaco in Germania e il Turow in Polonia. Verosimilmente Milano si giocherà col Bayern il passaggio del turno.La Dinamo Sassari, alla prima partecipazione all'Eurolega, è finita nel gruppo A col Real Madrid che ospiterà la Final Four 2015, l'Efes Istanbul, lo Zalgiris Kaunas, il Nizhny Novgorod vice campione della Lega Baltica (vinta dal CSKA Mosca) e la vincente del Qualifying Round. Sulla carta nulla è precluso alla formazione sarda: solo Real e Efes sembrano fuori portata. Gli altri gironi: il Maccabi Tel Aviv campione in carica è finito nel B col CSKA Mosca mentre il D vede l'Olympiacos nettamente favorito su Valencia, Vitoria e Galatasaray.

Il formato

La prima fase è formata da quattro gironi da 6 squadre (27 più la vincente del Qualifying Round). Le prime quattro di ogni girone passano alla seconda fase, la Top Sixteen, dove ci sono quattro nuovi gironi da 4; chi non accede alle Top 16 finisce in Eurocup, al pari delle 7 squadre eliminate nel Qualifying Round. Nelle Top Sixteen, le prime due di ogni girone si qualificano per i playoff che si giocano in serie al meglio delle 5 gare. Le vincenti staccano il pass per la Final Four di Madrid (15-17 maggio 2015).

I gironi dell'Eurolega 2014-15

Gruppo A: Real Madrid (Spa), Efes Istanbul (Tur), Zalgiris Kaunas (Lit), Nizhny Novgorod (Rus), Dinamo Sassari (Ita), vincitore Qualifying Round

Gruppo B: CSKA Mosca (Rus), Maccabi Tel Aviv (Isr), Unicaja Malaga (Spa), Alba Berlino (Ger), Cedevita Zagabria (Cro), Limoges (Fra)

Gruppo C: Barcellona (Spa), Panathinaikos (Gre), Fenerbahce (Tur), EA7 Emporio Armani Milano (Ita), Bayern Monaco (Ger), Turow Zgorzelec (Pol)

Gruppo D: Olympiacos (Gre), Valencia (Spa), Laboral Vitoria (Spa), Galatasaray (Tur), Stella Rossa (Ser), Neptunas Klaipeda (Lit)



Qualifying Round (23-26 settembre a Ostenda, Belgio)



Quarti di finale

1 - Unics Kazan (Rus) - Stelmet Zielona Gora (Pol)

2 - Hapoel Gerusalemme (Isr) - CEZ Nymburk (Rce)

3 - Asvel Villeurbane (Fra) - Telnet Ostenda (Bel)

4 - VEF Riga (Let) - SIG Strasburgo (Fra)



Semifinali

1 - Quarto 1 - Quarto 2

2 - Quarto 3 - Quarto 4



Finale

Semifinale 1 - Semifinale 2