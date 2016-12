Eurolega: riscossa Milano, Maccabi al tappeto

23:27 - Milano stavolta non sbaglia. Al Forum l’Olimpia batte 91-77 il Maccabi Tel Aviv in gara 2 dei quarti di Eurolega e pareggia i conti nella serie portandosi sull’1-1. L’EA7 vince col gruppo e manda sei uomini in doppia cifra: Jerrells (17), Kangur (13), Moss (13), Langford (12), Samuels (10) e Wallace (10). La squadra di Banchi scaccia così nel migliore dei modi i fantasmi di gara 1 quando perse una partita che sembrava già vinta.

Lunedì gara 3 a Tel Aviv: sarà una bolgia.L'Olimpia prende possesso della gara fin dai primi minuti e al 9' arriva già il più 10 (25-15) con un canestro di Langford. Il Maccabi, però, è vivo e torna a farsi sotto con un parziale di 8-0 coi canestri di Landesberg e Pnini. Jerrells però trova la tripla che riporta Milano sul più 7. Il Forum si scalda quando a 1'21" dall'intervallo lungo Kangur riporta Milano sul più 10 con una tiro da tre punti. Ed è sempre il numero 13 dell'Ea7 a chiudere il primo tempo con un'altra tripla del più 13.

Il terzo quarto inizia benissimo per l'Olimpia che prende il largo portandosi in vantaggio di 17 punti a 5'23" dalla sirena. Poi però coach Banchi ingenuamente si fa fischiare un fallo tecnico per proteste reiterate e il Maccabi torna sotto con tre liberi trasformati da Tyus (59-46). Milano chiude così in vantaggio di 11 (66-55) il terzo parziale. Una tripla di Blu spaventa l'Ea7 che rivede i fantasmi di gara 1 ma Cj Wallace e Curtis Jerrells, con due tiri da tre, riportano i biancorossi avanti di 16. Ed è una schiacciata dello stesso Jerrells a chiudere virtualmente l'incontro regalando a Milano il vantaggio massimo (+18) a 5'16". Nel finale il Maccabi non riesce a recuperare e Hackett a 15" dalla sirena mette il triplone del 91-77 con cui si chiude il match. E' tripudio al Forum: ora l’Olimpia dovrà vincere una delle due gare a Tel Aviv se vorrà tornare a disputare la decisiva gara 5 a Milano.