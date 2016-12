Eurolega: lezione al Fenerbahce, Milano è seconda

22:42 - Secondo posto in cassaforte. Nella terzultima giornata delle Top 16 di Eurolega l'Olimpia vince 82-73 in casa del Fenerbahce e, in virtù del ko Panathinaikos a Barcellona, guadagna matematicamente il fattore campo nei playoff. All'Ulker Arena pessima figura dei padroni di casa che la mettono sulla rissa, l'EA7 è però brava a mantenere la calma e, dopo essere scappata anche sul +20 (44-64), controlla la reazione finale dei turchi.

Ancora orfana di Langford, Milano tira fuori dal cilindro un'altra sontuosa prestazione. La partenza però è in favore del Fenerbahce che, spinta da uno scatenato Bogdanovic (top scorer con 24 punti), balza subito sul +7 (12-5).

La scossa biancorossa è firmata Melli che in chiusura di primo quarto mette a referto otto punti consecutivi (15-14). Nel secondo periodo sale in cattedra Lawal che detta legge a rimbalzo e infila 5 canestri di pregevole fattura: al 18' l'Olimpia è sul +12 (22-34), aggiustato a fine primo tempo sul 29-38.

Ad inizio ripresa Milano continua a concedere pochissimo in difesa, così Zelimir Obradovic perde la testa e viene espulso. La pessima scenata del tecnico del Fenerbahce surriscalda l'animo di tifosi e giocatori, creando confusione sia in campo che sugli spalti. L'Olimpia si dimostra grande squadra e con freddezza continua ad allargare la forbice sino al +20 (44-64). Nell'ultimo quarto arriva la reazione d'orgoglio dei padroni di casa che tornano più volte sul -5 ma non riescono a riportarsi a distanza di un possesso: Lawal chiude con 15 punti, Gentile 13 e Lawal 12 e 7 rimbalzi.