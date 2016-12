Eurolega: Barcellona alle Final Four, il Galatasaray saluta

21:37 - Il Barcellona è la prima qualificata alle Final Four di Eurolega. La squadra catalana si impone in gara 3 (78-75) sul campo del Galatasaray chiudendo sul 3-0 la serie dei playoff. Ai turchi non bastano i 21 punti di un ispiratissimo Carlos Arroyo. Il match si decide solo nel finale con due errori in attacco del Galatasaray che regalano agli spagnoli l'accesso alla fase conclusiva dell'Eurolega in programma al Forum di Milano dal 16 al 18 maggio.

Parte benissimo il Galatasaray che nel primo quarto approfitta di un Barcellona sornione siglando un parziale di 23-15 grazie alle bombe di Arroyo e di Erceg. Gli spagnoli, però, non si lasciano intimidire arrivando a pareggiare i conti (49-49) nel terzo parziale con una tripla di Abrines. Nel quarto quarto il Barça prova a scappare arrivando anche sul +7 ma il Gala resta in partita fino alla stoppata decisiva di Dorsey su Arroyo. Miglior marcatore per i blaugrana è Huertas con 16 punti. Il Barça conquista così la sua quinta Final Four negli ultimi sei anni.