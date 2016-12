Basket, Usa: George si spezza la gamba in allenamento

10:35 - Terribile infortunio per Paul George, ala degli Indiana Pacers, durante un allenamento col team Usa in vista del Mondiale. Il giocatore, nel tentativo di contrastare Harden, è ricaduto sul sostegno del canestro e si è spezzato la gamba destra all'altezza della tibia. Immediati i soccorsi: i medici hanno impiegato 15 minuti per stabilizzarlo, poi lo hanno accompagnato in ospedale. George salterà la Coppa del Mondo e sarà costretto a un lungo stop.

George ha riportato una frattura a tibia e perone ed è stato operato senza complicazioni nella notte italiana. Il giocatore, prima di entrare in sala operatoria, aveva affidato un pensiero a Twitter: "Tornerò più forte di prima, grazie a tutti per il supporto". Rimarrà fuori per tutta la prossima stagione NBA.



Thanks everybody for the love and support.. I'll be ok and be back better than ever!!! Love y'all!! #YoungTrece

— Paul George (@Paul_George24) 2 Agosto 2014