Basket, Torneo di Skopje: Italia prima, battuta anche la Polonia

10:10 - L'Italia di Simone Pianigiani non sbaglia più un colpo: dopo aver battutto Macedonia e Montenegro, gli azzurri hanno ragione per 73-65 anche della Polonia, ultimo avversario del quadrangolare di Skopje. Contro i biancorossi gran prova di squadra e ottimo apporto dalla panchina, ma il migliore in campo è Alessandro Gentile (16 punti). Ora l'Italbasket rientrerà in Italia, dove farà le prove generali per le qualificazioni europee al torneo di Trieste.

Primo quarto in salita per Datome e compagni, che tirano malissimo (5/13 di squadra) ma limitano i danni chiudendo alle spalle degli avversari per una sola lunghezza (14-15). Nel secondo periodo la musica cambia: Pianigiani va col doppio playmaker (Poeta-Vitali) ed abbassa il quintetto, con Datome che trova il ritmo giusto in attacco: l'ala dei Pistons sigla 7 punti in fila nel quarto, e all'intervallo, dopo essere stata sopra anche di 13 lunghezze, l'Italia chiude avanti sul 40-29. Nel terzo periodo arriva la reazione polacca, guidata da Waczynski (15 punti alla sirena finale), con i biancorossi che infilano un parziale di 18-4, approfittando delle classiche amnesie difensive delle quali soffre la Nazionale di Pianigiani: a rimettere le cose a posto ci pensa Alessandro Gentile, con 8 punti nei due minuti finali del terzo quarto. Il parziale dell'ultimo quarto dice 16-13 Polonia, ma l'Italia ha già messo il risultato in cassaforte: azzurri primi a Skopje, un ottimo segnale in vista della prima partita delle qualificazioni agli Europei 2015, in programma il prossimo 13 agosto.

IL TABELLINO

Italia-Polonia 73-65 (14-15, 40-29, 60-49)

Italia: Gentile A. 16 (5/6, 2/4), Vitali L. 6 (2/3, 0/1), Poeta 1, Cusin 5 (1/2), Datome 14 (4/8, 2/5), Cervi 2 (1/3), Magro 2 (1/2), Cinciarini 8 (4/6, 0/1), Gentile S. 8 (0/3, 2/3), Moraschini 2 (1/2, 0/1), Pascolo, Della Valle 3 (0/1, 1/1), Aradori 6 (3/7), Polonara (0/1, 0/2). All: Pianigiani. Ass: Dalmonte, Fioretti

Polonia: Skibniewski 2 (1/2, 0/4), Cel 13 (5/8, 1/2), Snieg ne, Zamojski 6 (2/2, 0/5), Szewczyk 10 (1/1, 2/3), Karnowski 3 (1/2), Waczynski 15 (6/8, 0/2), Gielo 5 (2/3, 0/1), Hrycaniuk 7 (2/3), Laczynski (0/1), Mokros ne, Michalak 4 (2/6). All: Taylor

Tiri da due Ita 22/44, Pol 22/36.

Tiri da tre Ita 7/18, Pol 3/17.

Tiri liberi Ita 8/10, Pol 12/20.

Rimbalzi Ita 28, Pol 28.

Assist Ita 9, Pol 17.

Arbitri: Cvetanoski, Gjoreski, Petrovic