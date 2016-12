Basket: Svizzera ko, Italia qualificata ad Euro2015

10:33 - Missione compiuta. A Bellinzona, nell'ultima giornata del girone di qualifiazione ad Euro2015, l'Italia batte 80-65 la Svizzera e stacca così il pass per la massima manifestazione continentale. Gara comandata dagli azzurri, che scavano il divario nel primo tempo grazie ad uno scatenato Datome - top scorer con 24 punti - e controllano poi la reazione elvetica: gli uomini di Pianigiani chiudono così in testa il gruppo G con tre vittorie e un ko.

Non c'è stata partita, o quasi. L'Italia è scesa in campo concentrata, senza pensare ai risultati che arrivavano dagli altri campi e con la voglia di cancellare il ko con la Russia di tre giorni fa, il secondo su 16 gare giocate questa estate. Il bilancio è più che positivo per gli azzurri, abili stasera a trovare la doppia cifra di vantaggio già dopo pochi minuti (19-9): il cronometro gira e i ragazzi di Pianigiani allargano il gap spinti da Datome e Cinciarini, chiudendo il primo tempo sul +19 (48-29). Nella ripresa la Svizzera, presa per mano dai fratelli Mladjan, prova a reagire e torna sul -13 con un parziale di 8-2. E' un però un fuoco di paglia: ancora Cincia e Datome riallargano la forbice e per gli elvetici è notte fonda. Il pensiero dell'Italia vola invece già agli Europei del prossimo anno.