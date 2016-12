Basket, Serie A: Varese-Cantù alla prima giornata

13:22 - Si parte col botto. E' stato svelato con un evento nella sede milanese della Gazzetta dello Sport il calendario della Serie A di basket 2014-15: la prima giornata vedrà i campioni in carica dell'Olimpia Milano esordire contro la Vanoli Cremona, ma le sfide-clou saranno il derby lombardo Varese-Cantù e Roma-Caserta. La neopromossa Trento debutterà invece in casa dell'ambiziosa Reggio Emilia, che sfiderà l'EA7 nello scontro diretto alla quinta giornata.

Il campionato prenderà il via il 12 ottobre con la prima giornata, ma il 4 e 5 ottobre a Sassari ci sarà la Supercoppa italiana che vedrà opposte la Dinamo e i neoscudettati dell'Olimpia, oltre a Roma e Brindisi. Le Final Eight di Coppa Italia si svolgeranno invece il 20, 21 e 22 febbraio 2015. Non è ancora stata ufficializzato il ripescaggio in Serie A di Capo d'Orlando: nel calendario attualmente l'ultima squadra che parteciperà alla Serie A è contrassegnata con una 'X'.

ECCO LA PRIMA GIORNATA

Sassari-Bologna

Roma-Caserta

Brindisi-Pesaro

Varese-Cantù

Avellino-Venezia

Cremona-Milano

Trento-Reggio Emilia

X-Pistoia