Basket, Serie A: sorridono Siena e Sassari

10:14 - Vittorie importanti per Siena e Sassari nei due anticipi della 22.a giornata di Serie A. La Montepaschi batte 68-62 Cantù e, grazie alla quarta vittoria consecutiva, ritrova il secondo posto in classifica a pari punti proprio con la formazione brianzola e con Brindisi, impegnata domani con Caserta. Il terzetto è seguito a ruota dalla Banco di Sardegna, che passa 68-75 ad Avellino: anche per la Dinamo si tratta del quarto successo di fila.

Al PalaEstra avvio di gara equilibrato, con Cantù che sale fino al +8 (9-17), ma sul finale di primo quarto subisce il ritorno di Siena che chiude sul -1 (18-19). La pausa fa bene alla Montepaschi che ad inizio secondo periodo trova un parziale di 20-9 e porta il gap in doppia cifra: 35-25. Prima dell'intervallo però l'Acqua Vitasnella, spinta da Ragland (14) e Jenkins (11), torna nuovamente in partita e prepara il campo alla grande battaglia della ripresa. Nel secondo tempo infatti le squadre si alternano al comando ma alla fine la spunta Siena, trascinata top scorer di serata Matt Janning (20). Ad Avellino sono i padroni di casa che partono forte e, pur senza scappare, restano avanti sino ad inizio secondo quarto, grazie soprattutto a Ivanov (17) e Will Thomas (12). Prima dell'intervallo lungo però Sassari mette la freccia, spinta dai 13 punti di Caleb Green e Drake Diener: a fine primo tempo è 35-39. Nella ripresa la Dinamo continua spingere, allarga il divario sino al +11 (50-61) e controlla nel finale la reazione della Sidigas, incapace di ridurre lo svantaggio sotto le 5 lunghezze.