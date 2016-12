Basket, serie A: rinforzo Milano, preso Athinaiou

18:21 - Non paga della stagione che sta disputando, l'Olimpia Milano piazza un altro importante colpo di mercato comunicando di aver messo sotto contratto fino al termine della stagione il giocatore Ioannis Athinaiou, play-guardia di origini greche in arrivo dall'Aris Salonicco. Il giocatore è atterrato in mattinata a Milano e verrà subito tesserato in vista della partita di lunedì contro Pesaro durante la quale potrebbe già fare il suo esordio.

Nato a Cholargos, sobborgo di Atene, Athinaiou, classe '88 e alto 1,94 cm, ha esordito nel massimo campionato greco nella stagione 2006/07 arrivando quest'anno con la maglia del Salonicco a disputare la sua miglior stagione tra i professionisti con 13.4 punti di media, 3.3 assist, 1.2 palle recuperate con buone percentuali soprattutto dalla linea dei 3 punti (34.0%) in 30 minuti di utilizzo a sera.

Quello di Athinaiou è un colpo in ottica campionato, dal momento che il greco non potrà essere utilizzato in Eurolega. Il suo record di punti in Grecia è di 28 contro l’Ikaros (fece 6/7 da tre). Ha segnato 22 punti contro la sua ex squadra, il Panionios, e nell’ultima gara giocata con l’Aris ha segnato 17 punti contro l’Ilysiakos, altro club di cui è un ex. Athinaiou ha scelto di indossare la maglia numero 17, la stessa che aveva all’Aris.