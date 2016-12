Basket, serie A: Milano da sola in vetta, Cantù insegue

13:37 - La capolista Milano se ne va. L'Olimpia batte agevolmente 89-66 Bologna nella 20esima giornata di serie A e, grazie alla nona vittoria consecutiva, guadagna la vetta solitaria della classifica staccando Brindisi, sconfitta a Reggio Emilia nell'anticipo. Al secondo posto, a pari punti con i pugliesi, sale Cantù che stende 77-59 Avellino. Largo successo di Sassari a Varese (91-112), e sorriso casalingo per Roma contro Caserta (82-79).

Match a senso unico ad Assago, dove gli uomini di Banchi partono in sordina nonostante i punti del capitano Gentile, al rientro e subito top scorer dei suoi con 15 punti. La difesa dell'Olimpia tiene il match in equilibrio, poi Moss piazza il primo allungo biancorosso (11-5).

Nel finale di primo tempo Milano, che porta ben sei uomini in doppia cifra, realizza un parziale di 13-0 (39-21), che di fatto chiude la partita. La reazione di Bologna non porta frutti, nonostante i 19 punti di Hardy.

E' dominio anche di Cantù ad Avellino: dopo un primo tempo equilibrato in cui le due squadra si alternano al comando, l'Acqua Vitasnella prende il largo trascinata da Stefano Gentile, autore di 24 punti con splendide percentuali al tiro.

C'è poca partita pure a Varese, dove Sassari a fine primo quarto è già sopra di 11 (20-31): prima dell'intervallo la Cimberio prova a rifarsi sotto con uno scatenano Banks (28) ma i sardi, con Drake Diener (25) e Caleb Green (24), soffocano la reazione e scappano di nuovo. Roma non è da meno e, nella gara interna con Caserta, resta avanti dal primo all'ultimo minuto, seppur nel finale la Pasta Reggia torni più volte ad un possesso di distanza.

Chiudono il programma le vittorie di Pesaro contro Montegranaro (88-75) e di Cremona contro Pistoia (81-76).