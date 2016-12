Basket: Schortsanitis vuole picchiare un tifoso

10:52 - Attimi roventi e con panico al termine del derby di Tel Aviv vinto dal Maccabi, prossimo avversario di Milano nei quarti di finale di Eurolega, 83-80 contro l'Hapoel. A fine gara un tifoso di casa si è avvicinato al tunnel degli spogliatoi e ha urlato qualcosa in direzione di Sofoklis Schortsanitis: questo, centro greco di origini nigeriane visto a Cantù, dal fisico imponente (quasi 210 cm per 160 kg), è tornato indietro ed è corso verso il tifoso, salendo in tribuna cercando di prenderlo per picchiarlo di santa ragione.

Sono servite cinque persone per fermarlo e trattenerlo: Big Sofo, questo il suo soprannome, rischia ora l'arresto. Pare che alla base della reazione, comunque ingiustificata del greco, ci siano stati insulti razzisti. Spaventati molti dei tifosi presenti, soprattutto i bambini.