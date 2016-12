Basket, Sassari: Travis Diener si ritira

15:25 - La sconfitta con Milano in gara-6 di semifinale, è stato l'ultimo atto della carriera di Travis Diener. Il playmaker di Fort du Lac, che ha giocato gli ultimi Europei con l'Italia, ha deciso di ritirarsi. Ne ha dato l'annuncio il coach di Sassari, Meo Sacchetti: "Spiace che l'ultima partita di Diener sia stata condizionata da un infortunio (alla caviglia, ndr)". Al termine della gara di lunedì, il PalaSerradimigni ha applaudito a lungo il suo eroe.

Diener ha abbracciato a lungo la moglie Rosamaria e la figlia Karina, lasciando trasparire una certa commozione. L'ex Pacers, diventato da poche settimane papà per la seconda volta, potrebbe tornare in America con la famiglia. A dispetto della sua età, Travis (che ha vestito anche le maglie di Orlando e Portland) accusa da tempo problemi fisici, che però non sono riusciti a limitare il suo splendore in cabina di regia. Arrivato a Sassari nel 2010 direttamente dalla Nba, Diener ha ispirato la rinascita del Banco: quest'anno è arrivata la consacrazione con la conquista della Coppa Italia. Adesso è il momento dei saluti anche se il presidente Sardara, fino all'ultimo, tenterà di fargli cambiare idea. Comunque vada, l'Italia ha avuto la grande fortuna di ammirare un campione.